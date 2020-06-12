На пензенской набережной подняли флаг России

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:05:38+03:00

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В ней приняли участие губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава администрации города Пензы Андрей Лузгин, представители волонтерских организаций.

ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поздравил всех с праздником:

- В разные годы россияне всегда отстаивали честь и независимость Родины. Во все времена жители Пензенской области проявляли образцы мужества, беспредельного героизма, в любые времена трудились, работали, восстанавливали народное хозяйство, делали все для того чтобы страна жила, - отметил глава региона. - Сегодня жители Пензенской области, несмотря на объективные экономические и жизненные сложности, делают все для того, чтобы не потерять темп развития региона. Мы сплотились, чтобы помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Так всегда поступали жители России. Это доказывает высокое чувство патриотизма нашего народа. Желаю, чтобы наша страна процветала, чтобы строились новые объекты - заводы, предприятия, создавались рабочие места, повышалось качество жизни россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU