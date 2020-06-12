Жительница Саранска лишилась более 300 тысяч рублей при покупке масок и респираторов

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:51:31+03:00

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В Саранске полиция проводит проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении директора организации по продаже фармацевтической продукции. Как рассказала потерпевшая, в конце мая она заказала на одном из сайтов сети Интернет средств индивидуальной защиты, респираторы и медицинские маски.

По условиям за товар было необходимо внести 100% предоплату. Женщина перечислила на указанный расчетный счет 312 тысяч 550 рублей, но покупку так и не получила. Потерпевшая попыталась связаться с продавцом, однако его телефон оказался недоступен, а сайт заблокирован.

В настоящее время полицейские установили, что денежные средства поступили на расчетный счет, зарегистрированный в Екатеринбурге. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU