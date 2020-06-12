2020-06-12T12:51:27+03:00
Общество

Юные пензенцы получили паспорта из рук губернатора

Торжественная церемония вручения состоялась сегодня в Губернаторском доме
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Документы, удостоверяющие личность, получили ребята, достигшие успехов в учебе, спорте, искусстве. Обратившись к юным жителям региона, Иван Белозерцев отметил, что быть гражданином России означает, в первую очередь, и быть патриотом своей страны.

- А это значит уважать старших, почитать традиции, соблюдать законы, бережно относиться к труду других людей, хорошо учиться и трудиться самому, - сказал губернатор. - Быть гражданином России - значит быть победителем. Делайте все для того, чтобы ваши родители, ваши родные и близкие, все жители Пензенской области гордились вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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