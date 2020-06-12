2020-06-12T12:34:57+03:00
Общество

«Благодарю Президента России за доверие и надеюсь на поддержку земляков»

Иван Белозерцев прокомментировал итоги рабочей встречи с Владимиром Путиным
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Я доложил Президенту Российской Федерации о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона, о выполнении его поручений по выплатам медицинским работникам и семьям с детьми, проинформировал о социально-экономическом развитии Пензенской области - успехах и проблемных вопросах. Президент отметил положительную динамику в развитии Пензенской области по многим направлениям», - подчеркнул губернатор.

«Искренне благодарю Президента Российской Федерации за доверие и надеюсь на поддержку своих земляков», - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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