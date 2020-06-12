2020-06-12T12:25:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 62 случая заболевания коронавирусом

Всего же с начала эпидемии заболели 2480 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 62 случая заболевания. По данным регионального оперативного штаба, больше половины новых пациентов составляют жители Рузаевского района – 33 человека, причем свыше трети из них – неработающие пенсионеры. В Саранске сегодня подтвердилось еще 18 случаев; в Лямбирском районе – три; в Старошайговском и Темниковском – по два; в Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Чамзинском районах – по одному.

Среди всех новых больных 17 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет – 10 человек, в том числе четверо детей, самой юной из которых два года. Всего в республике выявлено 2480 случаев. Полностью выздоровели 1327 человек. Скончались 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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