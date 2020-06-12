Представители автономий Пензенской области передали врачам и волонтерам национальные блюда

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:11:22+03:00

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Ежегодно в День города и День России в Пензе проводился фестиваль национальной кухни. Представители народов, живущих на территории региона, готовили всевозможные блюда и угощали ими горожан.

Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия пришлось отменить, в том числе и фестиваль. Но решение было найдено: на замену ему пришла акция «Испеки пирог и скажи «спасибо»!» Представители национально-культурных автономий региона приготовили десерты своей нации и передали их тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с заразой – врачам и волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU