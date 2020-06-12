В Пензе открыли обновленную Галерею Почета и Славы региона

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:50:35+03:00

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В торжественной церемонии принял участие губернатор Иван Белозерцев, который подчеркнул, что несмотря на измененный из-за коронавируса формат проведения мероприятия, его значимость не теряется.

- Нет возможности пожать вам руки, обнять. Спасибо за ваш труд, за труд коллективов, которые проявляют себя в разных сферах деятельности, - отметил глава региона. - Мы гордимся результатами, которые вы достигли. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил положительные достижения Пензенской области в развитии агропромышленного комплекса. Это говорит о том, что пензенцы умеют трудиться и достигать высоких результатов в интересах нашего региона, людей, которые живут на этой земле, в интересах нашей России.

В этом году в Галерею традиционно занесены 20 трудовых коллективов и 20 передовиков производства по итогам работы в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU