Житель Нижнеломовского района украл строительный вагончик

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:34:13+03:00

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В полицию Нижнеломовского района обратился с заявлением предприниматель. Он сообщил, что кто-то украл строительный вагон с прицепным устройством, который сотрудники его организации оставили у трассы после окончания полевых работ.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и МО МВД России «Нижнеломовский» установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя села Овчарное, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и рассказал, что увез вагон, подцепив его к своему личному автомобилю УАЗ. Злоумышленник разобрал вагон на лом черного металла.

ИСТОЧНИК KP.RU