Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:16:10+03:00

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Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! Вместе со всеми жителями нашей большой страны мы с особыми чувствами отмечаем эту дату. Этот праздник символизирует неразрывную связь многовековых традиций российской государственности и ценностей патриотизма, свободы, высокой гражданственности и духовности. День России олицетворяет общность судеб, дружбу и братство народов нашей страны, на протяжении многих столетий совместно строивших, защищавших и укреплявших Российское государство. Это праздник нашего Отечества и всех, кто вкладывает собственный труд, творчество и силы в его процветание. Славная история нашей Отчизны наполняет наши сердца гордостью за свою великую Родину. Российский народ никогда не терял веру в себя, в свои силы, в будущее своего государства, всегда во весь рост поднимался на новые свершения во имя великой России. Это особенно значимо именно сейчас, когда мы все вместе противостоим пандемии, поддерживаем другу друга в непростое время. Жители Мордовии вносят достойный вклад в социально-экономическое, научно-инновационное, духовное и культурное развитие страны. Уверен, что мы сделаем все для успешного решения стоящих перед нами задач, цель которых – благо народа, могущество российской державы и ее непоколебимый авторитет во всем мире. Дорогие сограждане! От всей души желаю вам здоровья, счастья, добра, мира и благополучия! Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

ИСТОЧНИК KP.RU