Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:16:52+03:00

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Уважаемые пензенцы!

Примите самые сердечные поздравления с Днем России и Днем города Пензы!

Праздничный день 12 июня одинаково близок и дорог всем, кто искренне любит Отчизну, по праву гордится ее богатейшим историческим, духовным и культурным наследием, славными ратными традициями предков и готов добросовестно трудиться во имя процветания родной земли.

В этом году мы встречаем торжества в сложных условиях пандемии коронавируса. Но эти невзгоды заставили всех нас объединиться, прекрасно понимая, что только в сплочении - наша сила.

Уверен, что из этого нелегкого испытания мы выйдем едиными и еще более сильными.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU