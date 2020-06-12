Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем России и Днем города
Уважаемые пензенцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем России и Днем города Пензы!
Праздничный день 12 июня одинаково близок и дорог всем, кто искренне любит Отчизну, по праву гордится ее богатейшим историческим, духовным и культурным наследием, славными ратными традициями предков и готов добросовестно трудиться во имя процветания родной земли.
В этом году мы встречаем торжества в сложных условиях пандемии коронавируса. Но эти невзгоды заставили всех нас объединиться, прекрасно понимая, что только в сплочении - наша сила.
Уверен, что из этого нелегкого испытания мы выйдем едиными и еще более сильными.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
ИСТОЧНИК KP.RU