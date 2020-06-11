В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:46:49+03:00

Несмотря на то, что церемонии заключения брака в столице Мордовии разрешены, от традиционных фотосессий и прогулок горожанам придется отказаться из-за коронавируса

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В предстоящие выходные в Саранске будут проводиться рейды по местам отдыха. В состав групп патрулирования войдут сотрудники Администрации города, представители МВД и МЧС.

Особенное внимание участники рейдов уделятпляжам. В настоящее время купание во всех городских водоемах запрещено. Петр Тултаев дал поручение руководителям профильных структурных подразделений установить информационные таблички, где они еще отсутствуют, с соответствующей информацией.

Кроме этого, в связи с большим количеством свадеб в ЗАГСах Саранска 12 июня будет усилено патрулирование в центральной части столицы Мордовии, чтобы не допустить массовых гуляний в местах, которые традиционно посещают молодожены после торжественной церемонии бракосочетания.

- Понимаем, что такое событие, как заключение брака, должно быть запоминающимся, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не располагает к этому. Есть негативные примеры, когда после подобных мероприятий целыми семьями попадали в больницы, - подчеркнул Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU