В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В предстоящие выходные в Саранске будут проводиться рейды по местам отдыха. В состав групп патрулирования войдут сотрудники Администрации города, представители МВД и МЧС.
Особенное внимание участники рейдов уделятпляжам. В настоящее время купание во всех городских водоемах запрещено. Петр Тултаев дал поручение руководителям профильных структурных подразделений установить информационные таблички, где они еще отсутствуют, с соответствующей информацией.
Кроме этого, в связи с большим количеством свадеб в ЗАГСах Саранска 12 июня будет усилено патрулирование в центральной части столицы Мордовии, чтобы не допустить массовых гуляний в местах, которые традиционно посещают молодожены после торжественной церемонии бракосочетания.
- Понимаем, что такое событие, как заключение брака, должно быть запоминающимся, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не располагает к этому. Есть негативные примеры, когда после подобных мероприятий целыми семьями попадали в больницы, - подчеркнул Петр Тултаев.
ИСТОЧНИК KP.RU