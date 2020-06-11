В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:35:15+03:00

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В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ульяновска от 17 до 19 лет. Они обвиняются в серии краж из автомобилей, совершенных на территории Мордовии.

Как установлено в ходе предварительного следствия, в сентябре прошлого года ранее знакомые парни приехали в республику на автомобиле знакомого. Злоумышленники заранее запланировали преступление, и потому с собой прихватили перчатки и молоток. Следуя заранее распределенным ролям, юноши заезжали во дворы многоэтажных домов, разбивали стекла в припаркованных машинах и забирали из них видеорегистраторы. От рук злоумышленников пострадал 21 автомобиль, сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия установили машину, на которой передвигались злоумышленники. Обвиняемые были задержаны в Ульяновске спустя несколько дней после преступления. Свою вину парни отрицать не стали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU