В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ульяновска от 17 до 19 лет. Они обвиняются в серии краж из автомобилей, совершенных на территории Мордовии.
Как установлено в ходе предварительного следствия, в сентябре прошлого года ранее знакомые парни приехали в республику на автомобиле знакомого. Злоумышленники заранее запланировали преступление, и потому с собой прихватили перчатки и молоток. Следуя заранее распределенным ролям, юноши заезжали во дворы многоэтажных домов, разбивали стекла в припаркованных машинах и забирали из них видеорегистраторы. От рук злоумышленников пострадал 21 автомобиль, сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия установили машину, на которой передвигались злоумышленники. Обвиняемые были задержаны в Ульяновске спустя несколько дней после преступления. Свою вину парни отрицать не стали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU