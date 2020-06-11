Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:29:25+03:00

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина

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Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU