Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина
Массовые прогулки пока по-прежнему запрещены.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU