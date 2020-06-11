Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:00:32+03:00

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В числе позвонивших мэру была жительница микрорайона Заря, которая сообщила, что квартира, предоставленная ей по договору социального найма, непригодна для проживания. Женщина выразила беспокойство по поводу трещин в стене и попросила выделить ей другое жилье. В соответствии с Жилищным кодексом РФ предоставление жилья гражданам взамен помещений из аварийного жилого дома возможно один раз. Поскольку обязательства по данному договору выполнены в полном объеме, произвести замену администрация города не имеет законных оснований. Андрей Лузгин предложил порядок действий, которые предусматривает жилищное законодательство для подобных случаев.

- Вам необходимо провести независимую экспертизу, которая подтвердит, что жильё непригодно для проживания. Это могут сделать компании, имеющие соответствующую лицензию. Затем нужно обратиться в администрацию. При наличии заключения соответствующей организации будет решён вопрос о предоставлении нового жилого помещения. На данный момент в микрорайоне Заря имеются свободные квартиры, - пояснил глава городской администрации.

Другие вопросы касались ограничения движения транспорта по улицам Кустодиева и Чиликанова в сторону реки Суры, капитального ремонта дома или его расселения, об оформления земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU