Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи получил новое оборудование
Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи получил портативный УЗИ-аппарат. Новое оборудование позволит проводить быструю диагностику тяжелых больных коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимации, а также пациентов, которые ввиду своего самочувствия не могут самостоятельно передвигаться.
Аппарат стоимостью 2,7 миллионов рублей был приобретен за счет средств из федерального бюджета.
- Это оборудование было крайне необходимо для больных с целью проведения исследований органов брюшной полости, почек, сердца для своевременного диагностирования патологии, - уточняет главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Оперативность диагностики возросла, что особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от своевременно принятого решения врача может зависеть жизнь пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU