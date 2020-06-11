2020-06-11T12:23:39+03:00
Здоровье

Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи получил новое оборудование

Средства на его покупку были выделены из федерального бюджета
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи получил портативный УЗИ-аппарат. Новое оборудование позволит проводить быструю диагностику тяжелых больных коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимации, а также пациентов, которые ввиду своего самочувствия не могут самостоятельно передвигаться.

Аппарат стоимостью 2,7 миллионов рублей был приобретен за счет средств из федерального бюджета.

- Это оборудование было крайне необходимо для больных с целью проведения исследований органов брюшной полости, почек, сердца для своевременного диагностирования патологии, - уточняет главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Оперативность диагностики возросла, что особенно важно в экстремальных ситуациях, когда от своевременно принятого решения врача может зависеть жизнь пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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