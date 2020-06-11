2020-06-11T12:02:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии скончались еще двое пациентов с коронавирусом

Также за сутки подтвердились 58 случаев заболевания
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным регионального оперативного штаба, 30 новых случаев выявлено в Саранске, восемь - в Зубово-Полянском районе, по четыре случая – в Атяшевском и Чамзинском районах, три3 – в Рузаевском районе, по два – в Старошайговском и Лямбирском, в Ардатовском, Атюрьевском, Ельниковском, Ичалковском, Ромодановском районах – по одному.

Одиннадцать новых пациентов - люди старше 60 лет, самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет - 9 человек, в том числе двое детей в возрасте 2 и 10 лет.

Всего в республике выявлено 2 418 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 1 297 человек. Скончались 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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