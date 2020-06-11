2020-06-11T11:58:44+03:00
Происшествия

В Богословке ликвидировали наркопритон

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области получили оперативную информацию о том, что житель села Богословка 1974 года рождения организовал в своем доме наркопритон.

Мужчина приглашал к себе в гости знакомых для совместного изготовления и приема запрещенных веществ. Правоохранителям удалось задокументировать три таких эпизода. Во время операции сотрудники УНК задержали в притоне четырех человек, употреблявших наркотики. При обыске удалось обнаружить и изъять оборудование для изготовления дезоморфина.

Отделением дознания ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкция статьи предусматривает для организатора наркопритона наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Его знакомые будут привлечены к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков, наказание за такое нарушение – административный арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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