В Октябрьском районе Пензы зарегистрировали рождение тысячного ребенка с начала года
9 июня отдел ЗАГС Октябрьского района Пензы зарегистрировал рождение близнецов, Макара и Захара, один из которых стал 999 малышом, а другой - 1000 ребенком, родившимся с начала года. Мальчики-первенцы появились на свет 2 июня в семье Дмитрия и Оксаны Макаровых.
Сотрудники отдела торжественно вручили маме с папой первые документы о рождении сынишек, поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также проинформировали о мерах социальной поддержки.
В этот же день в отделе ЗАГС Никольского района состоялась торжественная регистрация рождения первой двойни в этом году. Сыновья Макар и Матвей родились 16 мая в семье Максима и Натальи Гурьяновых.
ИСТОЧНИК KP.RU