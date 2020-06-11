В Октябрьском районе Пензы зарегистрировали рождение тысячного ребенка с начала года

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:13:15+03:00

А в Никольском районе в прошлом месяце на свет появилась первая двойня

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9 июня отдел ЗАГС Октябрьского района Пензы зарегистрировал рождение близнецов, Макара и Захара, один из которых стал 999 малышом, а другой - 1000 ребенком, родившимся с начала года. Мальчики-первенцы появились на свет 2 июня в семье Дмитрия и Оксаны Макаровых.

Сотрудники отдела торжественно вручили маме с папой первые документы о рождении сынишек, поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также проинформировали о мерах социальной поддержки.

В этот же день в отделе ЗАГС Никольского района состоялась торжественная регистрация рождения первой двойни в этом году. Сыновья Макар и Матвей родились 16 мая в семье Максима и Натальи Гурьяновых.

ИСТОЧНИК KP.RU