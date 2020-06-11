2020-06-11T11:13:15+03:00
Общество

В Октябрьском районе Пензы зарегистрировали рождение тысячного ребенка с начала года

А в Никольском районе в прошлом месяце на свет появилась первая двойня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

9 июня отдел ЗАГС Октябрьского района Пензы зарегистрировал рождение близнецов, Макара и Захара, один из которых стал 999 малышом, а другой - 1000 ребенком, родившимся с начала года. Мальчики-первенцы появились на свет 2 июня в семье Дмитрия и Оксаны Макаровых.

Сотрудники отдела торжественно вручили маме с папой первые документы о рождении сынишек, поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также проинформировали о мерах социальной поддержки.

В этот же день в отделе ЗАГС Никольского района состоялась торжественная регистрация рождения первой двойни в этом году. Сыновья Макар и Матвей родились 16 мая в семье Максима и Натальи Гурьяновых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Саранска завтра будут ловить молодоженов
В Саранске перед судом предстанут жители Ульяновска, обвиняемые в серии краж из автомобилей
Завтра в Пензенской области ожидаются жара и гроза
Режим повышенной готовности в Пензенской области снова продлили
Мэр Андрей Лузгин провел прием граждан по телефону
В Мордовии при столкновении мотоцикла и велосипеда пострадала женщина
Пензенский центр специализированных видов медицинской помощи получил новое оборудование
В Мордовии скончались еще двое пациентов с коронавирусом
В Богословке ликвидировали наркопритон
В Октябрьском районе Пензы зарегистрировали рождение тысячного ребенка с начала года
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
Завтра в Пензенской области ожидается жара
Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны пользователям «Личного кабинета» дистанционно
Несколько человек получили звание «Почетный гражданин Пензенской области»
В школах Пензенской области продолжаются ремонтные работы
В Мордовии сегодня ожидаются гроза и сильный ветер
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября
В Мордовии мотоциклист попал в больницу после столкновения с «легковушкой»
Почтовые отделения Пензенской области не будут работать 12 июня
Лифт дальше не пойдет – просьба вернуть похищенные средства
Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]
Сквер «Кукушка» и Фонтанную площадь оформят в едином стиле
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Пензе полицейские задержали продавца автомобилей-двойников
В Мордовии подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом