Завтра в Пензенской области ожидается жара
Граждан просят соблюдать осторожность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным Гидрометцентра завтра местами по Пензенской области ожидается температура до +30 градусов.
Населению рекомендуется:
- Пить как можно больше жидкости;
- Не находиться на улице в пик жары (с 11.00 до 15.00), стараться держаться в тени;
- Избегать сильных физических нагрузок;
- Носить одежду светлых тонов из натуральных тканей;
- Во время приемов пищи отдавать предпочтение овощам и фруктам, а не «тяжелым» продуктам.
ИСТОЧНИК KP.RU