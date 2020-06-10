2020-06-10T18:20:50+03:00
Общество

Завтра в Пензенской области ожидается жара

Граждан просят соблюдать осторожность
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным Гидрометцентра завтра местами по Пензенской области ожидается температура до +30 градусов.

Населению рекомендуется:

- Пить как можно больше жидкости;

- Не находиться на улице в пик жары (с 11.00 до 15.00), стараться держаться в тени;

- Избегать сильных физических нагрузок;

- Носить одежду светлых тонов из натуральных тканей;

- Во время приемов пищи отдавать предпочтение овощам и фруктам, а не «тяжелым» продуктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завтра в Пензенской области ожидается жара
Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны пользователям «Личного кабинета» дистанционно
Несколько человек получили звание «Почетный гражданин Пензенской области»
В школах Пензенской области продолжаются ремонтные работы
В Мордовии сегодня ожидаются гроза и сильный ветер
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября
В Мордовии мотоциклист попал в больницу после столкновения с «легковушкой»
Почтовые отделения Пензенской области не будут работать 12 июня
Лифт дальше не пойдет – просьба вернуть похищенные средства
Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]
Сквер «Кукушка» и Фонтанную площадь оформят в едином стиле
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Пензе полицейские задержали продавца автомобилей-двойников
В Мордовии подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом