Завтра в Пензенской области ожидается жара

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:20:50+03:00

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По данным Гидрометцентра завтра местами по Пензенской области ожидается температура до +30 градусов.

Населению рекомендуется:

- Пить как можно больше жидкости;

- Не находиться на улице в пик жары (с 11.00 до 15.00), стараться держаться в тени;

- Избегать сильных физических нагрузок;

- Носить одежду светлых тонов из натуральных тканей;

- Во время приемов пищи отдавать предпочтение овощам и фруктам, а не «тяжелым» продуктам.

ИСТОЧНИК KP.RU