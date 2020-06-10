2020-06-10T16:50:19+03:00
Недвижимость

Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны пользователям «Личного кабинета» дистанционно

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям о дистанционных способах взаимодействия.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки наиболее безопасным и комфортным путем решения вопросов, связанных с энергоснабжением, является получение услуг через электронные сервисы, одним из которых является «Личный кабинет».

В «Личном кабинете» потребителям доступны все процедуры, которые предлагаются при посещении Центров обслуживания клиентов компании: оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, доступ к архиву квитанций, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей. Кроме того, при помощи вкладки «Обращение в компанию» можно получить полноценную консультацию и помощь специалистов по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, в том числе внести изменения в лицевой счет, скорректировать неверно переданные показания и запросить перерасчет платы.

В«Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить или отключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция управления в одном кабинете всеми своими лицевыми счетами.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно любым способом:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго» (для iOS и Android OS);

- направив заявку по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru или с помощью формы обратной связи;

Ознакомиться с подробной инструкцией по подключению сервиса можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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