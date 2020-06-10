Несколько человек получили звание «Почетный гражданин Пензенской области»

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:44:50+03:00

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За особые заслуги перед регионом и его гражданами звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоены заслуженный изобретатель РФ, управляющий ЗАО НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ Валерий Капашин и уроженец г. Нижний Ломов, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Торжественное вручение регалий Сергею Евдокимову и Валерию Капашину состоялось в ходе 31-й сессии. Знаки отличия вручили Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Валерий Лидин.

- Хочу поблагодарить вас от себя, от правительства Пензенской области за ту огромную работу, которую вы провели и проводите сегодня в интересах региона, - отметил губернатор.

- Пензенская земля всегда славилась высокими технологиями. Мы гордимся тем, что внесли определенную лепту в эти достижения, и обещаем, что весь наш коллектив и в дальнейшем будут работать над созданием новых медицинских изделий, чтобы спасать человеческие жизни, - подчеркнул Сергей Евдокимов.

Валерий Капашин выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе по уничтожению химического оружия на территории Пензенской области, содействовал благоустройству и строительству социально значимых объектов.

- Благодарю губернатора, всех вас за эту высокую награду. Высоко ценю ее и желаю Пензенской области процветания, - сказал начальник федерального управления.

ИСТОЧНИК KP.RU