В школах Пензенской области продолжаются ремонтные работы

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:46:16+03:00

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В р.п. Колышлей проводится капитальный ремонт школы № 1 им. имени А.С.Пушкина: работы по ремонту фасада, замене оконных конструкций, полов. На проведение работ из бюджета области выделено 4,7 млн. рублей, общий объем средств - 5,9 млн рублей. В многопрофильном лицее с. Малая Сердоба проводятся работы по внутренней отделке. Общий объем средств - более 1 млн рублей.

В селе Старое Славкино, в рамках федеральной программы по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом, ведется ремонт спортивного зала, душевых и санитарных комнат. Более 1,3 млн рублей выделено на эти цели.

Работы на всех объектах ведутся без отставания от графика и будут завершены в августе. В 2020 году в рамках областной программы капитального ремонта в Пензенской области будут отремонтированы 28 школ и 4 детских сада. На эти цели из бюджета области выделено 103 млн рублей.

Программа реализуется с 2017 года по решению губернатора Ивана Белозерцева. За период с 2017 по 2019 год включительно, были капитально отремонтированы 112 школ и 17 детских садов. Объем средств на проведение капитального ремонта из областного бюджета составил 520 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU