2020-06-10T13:53:17+03:00
Политика

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября

Соответствующий проект постановления утвердили депутаты на сессии Законодательного Собрания
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Пензенской области «О выборах Губернатора Пензенской области» после официального опубликования данного постановления дается старт избирательной кампании.

Избирательная комиссия Пензенской области приступает к подготовке проведения выборов, а политические партии – к организации мероприятий по выдвижению своих кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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