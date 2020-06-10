Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября
Соответствующий проект постановления утвердили депутаты на сессии Законодательного Собрания
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На основании Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Пензенской области «О выборах Губернатора Пензенской области» после официального опубликования данного постановления дается старт избирательной кампании.
Избирательная комиссия Пензенской области приступает к подготовке проведения выборов, а политические партии – к организации мероприятий по выдвижению своих кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU