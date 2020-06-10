2020-06-10T13:25:59+03:00
Происшествия

В Мордовии мотоциклист попал в больницу после столкновения с «легковушкой»

У мужчины взята кровь на анализ
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера около девяти вечера на ул. Республиканской в р.п. Комсомольский 41-летний мужчина, не имеющий прав, двигаясь на мотоцикле «Хонда», по предварительным данным, не предоставил преимущество и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомашиной «ВАЗ-210740».

В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ», взята кровь на анализ. Водитель автомашины «ВАЗ-210740» трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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