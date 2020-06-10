Почтовые отделения Пензенской области не будут работать 12 июня
12 июня станет выходным для отделений почтовой связи во всем регионе, кроме ОПС 440000, расположенного по адресу г. Пенза, ул. Кирова, д. 68/7. Оно будет функционировать по режиму работы субботы.
В четверг, 11 июня отделения Пензенской области будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты» России и на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU