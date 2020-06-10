2020-06-10T12:24:53+03:00
Общество

Почтовые отделения Пензенской области не будут работать 12 июня

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12 июня станет выходным для отделений почтовой связи во всем регионе, кроме ОПС 440000, расположенного по адресу г. Пенза, ул. Кирова, д. 68/7. Оно будет функционировать по режиму работы субботы.

В четверг, 11 июня отделения Пензенской области будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты» России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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