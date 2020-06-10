Лифт дальше не пойдет – просьба вернуть похищенные средства

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:25:08+03:00

В Мордовии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства»

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

При поставке лифтов на объекты Республиканский перинатальный центр и Стадион водных видов спорта в городе Саранске в 2008 – 2011 годы, путем завышения фактической стоимости лифтового оборудования, были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме около 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено следователем СК по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовное дела продолжается.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, ранее следственными органами в отношении руководства коммерческй организации были возбуждены уголовные дела по фактам дачи взяток в общей сумме 1,5 миллиона рублей и преднамеренного банкротства с причинением ущерба кредиторам в размере около 183 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU