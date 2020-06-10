2020-06-10T11:25:08+03:00
Происшествия

Лифт дальше не пойдет – просьба вернуть похищенные средства

В Мордовии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства»
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Замена лифта в многоквартирном домеЗамена лифта в многоквартирном домеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия в отношении руководства ООО «СДС-Управление строительства» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

При поставке лифтов на объекты Республиканский перинатальный центр и Стадион водных видов спорта в городе Саранске в 2008 – 2011 годы, путем завышения фактической стоимости лифтового оборудования, были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме около 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено следователем СК по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовное дела продолжается.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, ранее следственными органами в отношении руководства коммерческй организации были возбуждены уголовные дела по фактам дачи взяток в общей сумме 1,5 миллиона рублей и преднамеренного банкротства с причинением ущерба кредиторам в размере около 183 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» доступны пользователям «Личного кабинета» дистанционно
Несколько человек получили звание «Почетный гражданин Пензенской области»
В школах Пензенской области продолжаются ремонтные работы
В Мордовии сегодня ожидаются гроза и сильный ветер
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября
В Мордовии мотоциклист попал в больницу после столкновения с «легковушкой»
Почтовые отделения Пензенской области не будут работать 12 июня
Лифт дальше не пойдет – просьба вернуть похищенные средства
Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]
Сквер «Кукушка» и Фонтанную площадь оформят в едином стиле
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
В Пензе полицейские задержали продавца автомобилей-двойников
В Мордовии подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом