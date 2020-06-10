Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]
Двухколесный транспорт возвращен владельцу
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Саранские полицейские раскрыли кражу велосипеда. К преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель 30-ти лет.
Мужчина увидел транспортное средство стоимостью в семь тысяч рублей в подъезде дома на улице Веселовского. Недолго думая, он украл велосипед и сдал его в ломбард, находящийся в том же доме, получив за него 1000 рублей.
Свою вину мужчина отрицать не стал. Велосипед возвращен законному владельцу.
Житель Саранска украл велосипед и сдал его в ломбард.
ИСТОЧНИК KP.RU