2020-06-10T11:02:10+03:00
Происшествия

Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]

Двухколесный транспорт возвращен владельцу
Анна ЧЕРНАЯ
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Саранские полицейские раскрыли кражу велосипеда. К преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель 30-ти лет.

Мужчина увидел транспортное средство стоимостью в семь тысяч рублей в подъезде дома на улице Веселовского. Недолго думая, он украл велосипед и сдал его в ломбард, находящийся в том же доме, получив за него 1000 рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Велосипед возвращен законному владельцу.

Житель Саранска украл велосипед и сдал его в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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