Житель Саранска сдал в ломбард чужой велосипед [ВИДЕО]

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:02:10+03:00

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Саранские полицейские раскрыли кражу велосипеда. К преступлению оказался причастен ранее судимый местный житель 30-ти лет.

Мужчина увидел транспортное средство стоимостью в семь тысяч рублей в подъезде дома на улице Веселовского. Недолго думая, он украл велосипед и сдал его в ломбард, находящийся в том же доме, получив за него 1000 рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Велосипед возвращен законному владельцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/784172" frameborder="0"></iframe> Житель Саранска украл велосипед и сдал его в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU