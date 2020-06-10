2020-06-10T10:47:14+03:00
Общество

Сквер «Кукушка» и Фонтанную площадь оформят в едином стиле

В Пензе продолжается реконструкция объекта
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера губернатор Иван Белозерцев посетил Фонтанную площадь. Первый этап реконструкции объекта подходит к концу: сейчас подрядчики благоустраивают прилегающую территорию.

- Надо посмотреть соединение Фонтанной площади со сквером «Кукушка», это пространство следует оформить в едином стиле, - отметил Иван Белозерцев и предложил высадить со стороны улицы Московской низкорослые деревья, чтобы они не мешали обзору фонтана со всех сторон.

Отдельное внимание губернатор обратил на необходимость защиты чаши фонтана от непогоды в осенне-зимний период. Он предложил сделать специальный каркас, который продлит срок службы сооружения.

- Проект близится к завершению. В течение полутора месяцев мы планируем фонтан запустить, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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