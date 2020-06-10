2020-06-10T09:55:58+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт

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Клиенты ВТБ оформили 100 тыс цифровых карт, причем большая их часть была открыта в период самоизоляции – с марта по май. Средний чек трат по таким картам составляет 25 тыс. руб., а в топ-5 самых популярных категорий покупок входят: продукты, одежда, топливо, электроника и доставка еды.

«Статистика операций по цифровым картам ВТБ показывает, что клиенты все больше покупок совершают с помощью виртуального продукта. При этом если раньше цифровые карты были популярны при проведении транзакций в интернете, то сейчас их чаще используют в pos-терминалах. Доля pos-оборота составляет 55%, а онлайн-оборота – 45%. Это может говорить о том, что продукт стал привычен для клиентов и постепенно вытесняет пластик. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, усилила этот тренд», – говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Большая часть оформляемых цифровых карт приходится на клиентов от 20 до 45 лет – 71%, которые активно пользуются технологиями. Открыть цифровую дебетовую карту можно мгновенно в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и пользоваться ей без необходимости выпуска пластика с сохранением всех преимуществ флагманского продукта банка — Мультикарты, выбрав одну из опций бонусной программы. По цифровой карте также можно снимать наличные в банкоматах, оборудованных NFC.

Цифровая Мультикарта может быть оформлена в любой из трех валют: российский рубль, доллар США или евро на базе Visa или Mastercard. Реквизиты цифровой карты можно получить в онлайн-банке для совершения интернет-покупок, а также добавить ее в кошелек Apple Pay, Google Pay, часы с технологией Swatch Pay для платежей в магазинах с помощью смартфона или часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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