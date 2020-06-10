В Пензе полицейские задержали продавца автомобилей-двойников

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:29:16+03:00

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В период с 2017 года по февраль 2020 года им приобретались привезённые из Японии подержанные автомобили, которые поставляют в нашу страну на запчасти. Для использования по прямому назначению эти машины покупать невыгодно из-за высоких таможенных сборов.

После заказа автомобиля определённой марки и модели мужчина искал в интернете объявления о продаже аналогичного транспортного средства по низкой стоимости не дороже нескольких десятков тысяч рублей. Главным условием покупки было наличие всех необходимых документов на машину.

В своём гараже вырезал таблички с идентификационными номерами из машины-донора и заменял ими соответствующие таблички на иномарке, привезённой из Японии. Другие идентификационные номера, не обязательные для проверки при постановке на учёт, уничтожались. После маскировки следов вмешательства в конструкцию транспортного средства автомобиль выставляли на продажу с документами транспортного средства, легально ввезённого на территорию РФ.

По данным следствия, житель Пензы подозревается в совершении как минимум десяти таких преступлений, а также в двух мошенничествах. Установлено, что мужчина предлагал приобрести у него автомобили на заказ по предоплате, брал от покупателей деньги, однако по истечении нескольких месяцев машины им не передавал, а средства в полном объёме не возвращал. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим по двум этим эпизодам, составляет 640 тысяч рублей.

Отделом следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 326 УК РФ, а также частью 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. У него изъяты ноутбуки, телефоны, бланки договоров купли-продажи и долговые расписки, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU