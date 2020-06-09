2020-06-09T18:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Зареченцы могут сделать бесплатные тесты на антитела к коронавирусу

Исследования проводятся на базе МСЧ №59
Анна ЧЕРНАЯ
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C сегодняшнего числа в Заречном возможность сдать тесты на коронавирус и антитела появилась у каждого. Как отмечается на сайте администрации города, прием проводится строго по предварительной записи по телефону 60-22-61. Прием осуществляется в кабинетах № 524 (врач Наталья Лесина) и № 516 (врач Игнат Кобзев).

На прием необходимо приходить строго натощак (в день приема производится забор анализов). При себе иметь одноразовую баночку с мочой. Медики напоминают, что посещать поликлинику необходимо в маске. Зареченцам с симптомами респираторных заболеваний настоятельно рекомендуют не приходить поликлинику, а вызвать врача на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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