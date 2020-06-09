2020-06-09T17:58:23+03:00
Общество

Военнослужащие Пензенской области и Республики Мордовия получили 128 миллионов рублей на жилье

Такой объем субсидий был выплачен с начала текущего года
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Начальник Пензенского отделения ФГКУ «Центральное региональное управления жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации Наталья Андреева рассказала об обеспечении жильем военнослужащих в Пензенской области и Республике Мордовия.

С января по май этого года на подведомственной территории жильем были обеспечены 29 военнослужащих - все они получили денежные средства жилищной субсидии.

В первом полугодии Отделением (территориальное, г. Пенза) выплачены денежные средства жилищной субсидии военнослужащим на сумму около 218 миллионов рублей.

Выплаты производились в соответствие с очередностью военнослужащим, вставшим на учет нуждающихся до 1 января 2016 года, а также те, кто имеет право на внеочередное получение жилья.

СПРАВКА «КП»

Очередность выплаты зависит от даты постановки на учет, чем быстрее после наступления, соответствующего права военнослужащий признается нуждающимся в получении постоянного жилья, - тем быстрее он сможет это право реализовать.

Жилищная субсидия это целевая государственная поддержка военнослужащим, предоставляется исключительно для обеспечения военнослужащего и членов его семьи собственным жильем. Такая форма жилищного обеспечения ориентирована на то, чтобы военнослужащий мог приобрести жилье в любом населенном пункте по собственному выбору. Построить дом или купить готовую квартиру, также можно участвовать в долевом строительстве. Предоставлять отчетность о приобретенном недвижимом имуществе не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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