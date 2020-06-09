В одном из районов Мордовии появятся еще семь ФАПов
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Краснослободском районе республики планируется строительство семи новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов в следующих населенных пунктах: Сивинь, Новый Усад, Шаверки, Новая Карьга, Мордовские Парки, Старая Рябка, Красная Подгора.
Строительство ФАПов будет проведено в комплексе с благоустройством территории и оснащением в соответствии с современными стандартами.
Кроме того, для сельских жителей организуется доставка в Краснослободскую ЦРБ на комфортабельной машине «Лада-Ларгус». Она поступила в район в рамках национального проекта «Демография» и программы системной поддержки старшего поколения для проведения дополнительных обследований на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU