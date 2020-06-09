Улицы Пензы украсили рисунки, созданные в благодарность врачам
Педагоги изобразили героев современности: врачей, ученых, волонтеров, соцработников – тех, кто сейчас, несмотря на все трудности, спасает людей и поддерживает работу систем жизнеобеспечения.
В рамках данной акции в Пензе созданы три новых арт-объекта. Преподаватели детской художественной школы №3 изобразили на фасадной части центрального теплового пункта на улице Кронштадтской, 1а медицинских работников. Художники «Татлинки» украсили фасад административного здания Парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, учителя детской художественной школы №2 - тепловой пункт на Лермонтова, 39.
ИСТОЧНИК KP.RU