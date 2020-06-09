Улицы Пензы украсили рисунки, созданные в благодарность врачам

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:41:33+03:00

В преддверии Дня России в городе состоялся фестиваль уличного искусства среди преподавателей детских художественных школ

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Педагоги изобразили героев современности: врачей, ученых, волонтеров, соцработников – тех, кто сейчас, несмотря на все трудности, спасает людей и поддерживает работу систем жизнеобеспечения.

В рамках данной акции в Пензе созданы три новых арт-объекта. Преподаватели детской художественной школы №3 изобразили на фасадной части центрального теплового пункта на улице Кронштадтской, 1а медицинских работников. Художники «Татлинки» украсили фасад административного здания Парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, учителя детской художественной школы №2 - тепловой пункт на Лермонтова, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU