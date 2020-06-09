2020-06-09T14:12:22+03:00
Экономика

«СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации

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Компания «СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации СТ 16А25АМ. Предложенное оборудование будет комплектоваться оперативной системой управления на базе системы ЧПУ М80 «Мицубиси электрик (РУС)». Договоренность о совместной работе была достигнута между двумя компаниями еще в 2019 году.

Это совершенно новый проект. Станок оснащен 8-ми позиционной револьверной головкой с возможностью подачи СОЖ через инструмент, работает как в классическом варианте станка с ЧПУ, так и с возможностью написания программ без знания G-кода. На оборудовании новой модификации смогут работать не только опытные специалисты, но и те, кто только начинают осваивать станки с ЧПУ. Токарный станок СТ16А25АМ, благодаря своей многофункциональности, идеально подходит для специализированных учебных заведений.

Сотрудники российского подразделения Mitsubishi Electric готовы бесплатно провести дистанционное обучение персонала по техническому обслуживанию системы ЧПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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