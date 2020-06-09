«СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации
Компания «СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации СТ 16А25АМ. Предложенное оборудование будет комплектоваться оперативной системой управления на базе системы ЧПУ М80 «Мицубиси электрик (РУС)». Договоренность о совместной работе была достигнута между двумя компаниями еще в 2019 году.
Это совершенно новый проект. Станок оснащен 8-ми позиционной револьверной головкой с возможностью подачи СОЖ через инструмент, работает как в классическом варианте станка с ЧПУ, так и с возможностью написания программ без знания G-кода. На оборудовании новой модификации смогут работать не только опытные специалисты, но и те, кто только начинают осваивать станки с ЧПУ. Токарный станок СТ16А25АМ, благодаря своей многофункциональности, идеально подходит для специализированных учебных заведений.
Сотрудники российского подразделения Mitsubishi Electric готовы бесплатно провести дистанционное обучение персонала по техническому обслуживанию системы ЧПУ.
ИСТОЧНИК KP.RU