2020-06-09T13:09:20+03:00
Происшествия

В Мордовии пьяный водитель влетел в чужой огород

Пассажир был госпитализирован с травмами
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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По информации ГИБДД, вчера в семь часов утра на улице Шишканова в селе Старое Шайгово произошло ДТП. 39-летний водитель «Киа Рио», будучи пьяным, вылетел с дороги и врезался в забор частного домовладения.

В результате 39-летний пассажир автомобиля был госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ».

Также удалось установить, что водитель ранее 13 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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