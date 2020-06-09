В Мордовии пьяный водитель влетел в чужой огород
Пассажир был госпитализирован с травмами
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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По информации ГИБДД, вчера в семь часов утра на улице Шишканова в селе Старое Шайгово произошло ДТП. 39-летний водитель «Киа Рио», будучи пьяным, вылетел с дороги и врезался в забор частного домовладения.
В результате 39-летний пассажир автомобиля был госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ».
Также удалось установить, что водитель ранее 13 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU