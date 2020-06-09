2020-06-09T10:48:56+03:00
Происшествия

"Все, это конец": Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать"

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера
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Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Ночная авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб человек, обернулась волной ненависти не только против горе-водителя, но и против его друга - экс-мужа Марины Александровой, актера Ивана Стебунова. Очевидцы разглядели, что он якобы находился в машине Ефремова, а значит, пустил его пьяным за руль и теперь должен нести ответственность как соучастник.

- Откуда это пошло, я не понимаю. Нас с женой не было в его джипе, мы приехали на место аварии за три минуты до Сергея Гармаша, - рассказал kp.ru Стебунов, который после бессонной ночи все еще не может прийти в себя. - Послушайте, как было дело. Мне позвонила одна актриса, сказала, мол, так и так, Миша в беде. Мы были недалеко, быстро подъехали. Были еще несколько коллег, а вот членов семьи не было - жена с детьми сейчас на даче. Потом уже ночью мы оставили Михаила Олеговича в больнице...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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