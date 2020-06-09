Самые опасные места офиса, и должен ли начальник дать бесплатные маски

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:57:52+03:00

Корреспонденты «КП» попросили врача, психолога и юриста рассказать о нюансах возвращения на работу после самоизоляции

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Самоизоляцию в Москве отменили, люди начинают возвращаться на работу. Пусть поэтапно, придет все к тому и в Пензенской области и Республике Мордовия. Корреспонденты «Комсомольской правды» попросили врача, психолога и юриста рассказать о нюансах возвращения на работу после снятия самоизоляции.

Охранять здоровье сотрудников – обязанность работодателя. Нужно исключить риск заражения работников в офисе. Работник уходил на больничный? Нужно требовать от него лист нетрудоспособности. Нельзя пускать на работу с высокой температурой или симптомами ОРВИ. Маски, перчатки, антисептик – все должно быть в наличие у работодателя. На нем также обязанность по обработке и хранению средств защиты, что предусмотрено в ТК РФ.

Вот еще советы врача.

- Самые опасные места в офисе: кулер, общий принтер, туалеты, курилки. Но бояться не стоит. Соблюдайте базовые рекомендации по гигиене в условиях эпидемии. Потрогали кнопки в лифте, ручку двери, воспользовались оргтехникой - обработайте руки.

А вот совет от психолога.

- Только привыкли к самоизоляции, как нам предстоит обратная адаптация.

Итак, вам не хочется идти на работу и надо что-то с этим делать. Придется завести внутренний диалог. Итогом станет ответ: ходить или сидеть дома.

Психологически взрослый человек сам решает, а не ждет инструкцию. Но есть люди, которые привыкли и даже нуждаются в командах со стороны. Ответьте себе - вы взрослый? Подробнее - о выходе из режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU