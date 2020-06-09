2020-06-09T08:33:47+03:00
Происшествия

Гостья порезала колбаску и мужика

Жительница Пензы осуждена за удар ножом в спину бывшего сожителя
Виктор ВИКТОРОВ
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Вечером 18.12.2019 в квартире 32–летнего мужчины на ул. Одесской г. Пензы гостила приглашенная знакомая. В ходе совместного распития спиртных напитков произошел словесный конфликт. Занимавшаяся нарезкой продуктов женщина, услышав очередные оскорбительные слова, развернулась и ударила хозяина квартиры ножом в спину.

После этого гостья покинула квартиру, а мужчина отправился спать.

Скорую помощь он вызвал лишь на следующий день, когда почувствовал ухудшение самочувствия.

Прокурор Пензенской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы г. Пензы. Судом она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и противоправного поведения потерпевшего, Октябрьский районный суд г. Пензы назначил злоумышленнице наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Удовлетворен также иск прокурора Октябрьского района в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области о взыскании средств, затраченных на лечение потерпевшего, в сумме 41863,77 рублей, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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