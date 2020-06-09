В пензенские больницы поступили современные реанимационные кровати
40 современных реанимационных кроватей поступили в Клиническую больницу №4 и 96 единиц – в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.
Медицинская линейка оборудования приобретена в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Почти 47 млн рублей были выделены на эти цели из средств федерального бюджета.
Новые кровати более функциональны, легки в управлении. «Их использование обеспечит максимально комфортные условия для пациентов, а также оперативность и качество выполнения процедур медперсоналом», - отмечает главный врач Клинической больницы №4 Андрей Водопьянов.
Кровати имеют несколько способов регулировки и оснащены системой управления, работающей в нескольких режимах, что позволит придавать им самые разные положения - поднимать головную, ножную часть.
ИСТОЧНИК KP.RU