В пензенские больницы поступили современные реанимационные кровати

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:48:23+03:00

Около 47 млн рублей выделено из федерального бюджета на обновление медицинской линейки оборудования

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40 современных реанимационных кроватей поступили в Клиническую больницу №4 и 96 единиц – в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

Медицинская линейка оборудования приобретена в рамках подготовки медучреждений для организации лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Почти 47 млн рублей были выделены на эти цели из средств федерального бюджета.

Новые кровати более функциональны, легки в управлении. «Их использование обеспечит максимально комфортные условия для пациентов, а также оперативность и качество выполнения процедур медперсоналом», - отмечает главный врач Клинической больницы №4 Андрей Водопьянов.

Кровати имеют несколько способов регулировки и оснащены системой управления, работающей в нескольких режимах, что позволит придавать им самые разные положения - поднимать головную, ножную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU