2020-06-08T19:33:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саранске за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 20

Всего же по республике с начала эпидемии выявлено 2230 случаев заболевания
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, 20 из числа новых подтвержденных больных – жители Саранска, 10 – Рузаевского района. В Зубово-Полянском районе зафиксировано 5 случаев, в Лямбирском – 3, Дубенском – 2, в Ковылкинском, Чамзинском, Атюрьевском, Атяшевском, Ардатовском районах – по одному.

Лиц старше 60 лет среди новых больных – 17 человек, самой старшей из них 87 лет. Моложе 30 лет – четыре человека, самой младшей – 14 лет.

Всего в республике выявлено 2230 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 1155 человек. Скончались 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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