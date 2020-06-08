В Саранске за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 20
В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, 20 из числа новых подтвержденных больных – жители Саранска, 10 – Рузаевского района. В Зубово-Полянском районе зафиксировано 5 случаев, в Лямбирском – 3, Дубенском – 2, в Ковылкинском, Чамзинском, Атюрьевском, Атяшевском, Ардатовском районах – по одному.
Лиц старше 60 лет среди новых больных – 17 человек, самой старшей из них 87 лет. Моложе 30 лет – четыре человека, самой младшей – 14 лет.
Всего в республике выявлено 2230 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 1155 человек. Скончались 18.
ИСТОЧНИК KP.RU