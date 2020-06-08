«СтанкоМашСтрой» и «Лукойл» запускают совместную акцию

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:38:17+03:00

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Компания «СтанкоМашСтрой» при поддержке ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») – производитель смазочных материалов ЛУКОЙЛ – объявляет о старте совместной акции, в рамках которой покупателей токарных станков с ЧПУ серии СТ16А25 ждет приятный бонус – двадцатилитровая канистра современной смазочно-охлаждающей жидкости ЛУКОЙЛ ФРЕО ML 1005 PS. Запуск акции* запланирован на 12 июня текущего года и приурочен ко Дню России.

Сотрудничество с ООО «ЛЛК-Интернешнл» началось в 2018 году, когда между компаниями была достигнута договоренность о проведении испытаний современных смазочно-охлаждающих жидкостей ЛУКОЙЛ на производственной площадке предприятия, которые продлились 14 месяцев. В рамках подготовки испытаний все производственное оборудование, в числе которого универсальные токарные станки, пятиосевые обрабатывающие центры, а также портальные фрезерные и шлифовальные станков с ЧПУ, было переведено на использование СОЖ ЛУКОЙЛ. Компания «СтакоМашСтрой» была полностью удовлетворена полученными результатами и включила продукцию ЛУКОЙЛ в число рекомендуемых к применению.

«Мы на собственном опыте убедились в высоком качестве продуктов ЛУКОЙЛ. Смазочно-охлаждающую жидкость этой марки мы применяем на собственном производственном оборудовании таком, как шлифовальный станок Waldrich Coburg (Германия), портально-фрезерный станок Toshiba (Япония), 5-ти координатный обрабатывающий центр V4000 (Южная Корея) при изготовлении станин и других комплектующих для токарных и фрезерных станков», - отметил заместитель генерального директора компании «СтакоМашСтрой» по производству Сергей Митясов.

По итогам проведенной работы «СтакоМашСтрой» и ЛУКОЙЛ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве. Смазочно-охлаждающую жидкости ЛУКОЙЛ теперь не только используются при производстве и эксплуатации оборудования, но и предлагаются клиентам для первоначальной заправки.

Компания «СтакоМашСтрой» гордиться тем, что ООО «ЛЛК-Интернешнл», являясь лидером российского рынка масел и смазок, поддержал инициативу по проведению совместной рекламной акции. Специалисты предприятия дают гарантию, что СОЖ и масла ЛУКОЙЛ полностью подходят для эксплуатации оборудования нашего производства.

ИСТОЧНИК KP.RU