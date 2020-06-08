Пензенские лесничества получили новую технику

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего для нужд лесничеств Пензенской области было закуплено 33 единицы спецтехники: четыре лесопожарных комплекса «Егерь» на базе автомобиля ГАЗ-33081, один седельный тягач КАМАЗ-65221, три квадроцикла РМ-800 Duo /EPS с прицепом, 18 автомобилей УАЗ «Хантер», семь УАЗ «Патриот».

- Эта техника очень нужна в лесничествах. Она позволит проводить все необходимые для сохранения лесного богатства мероприятия - опашку массивов, регулярное их патрулирование, оперативное тушение возгораний, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Лесопожарная и лесопатрульная техника приобретена министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Автотранспорт будет передан в ГБУ ПО «Лесопожарный центр» и подведомственные учреждения (лесничества) для тушения лесных пожаров и осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах на территории Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU