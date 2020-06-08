2020-06-08T15:33:05+03:00
Общество

Жители Саранска остались без салюта на День города

12 июня мероприятий с массовым участием граждан не предусмотрено
Анна ЧЕРНАЯ
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Глава города Петр Тултаев заявил, что празднование Дня города и Дня России в Саранске пройдет с рядом изменений. В частности, традиционный вечерний салют в этом году не состоится.

Также было подчеркнуто: фонтаны в столице республики не включат до стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции. Такое решение принято для того, чтобы у граждан не было дополнительных поводов для нарушения режима самоизоляции, особенно в выходные дни.

В день празднования Дня России и 379-летия Саранска горожане смогут всем двором с балконов или окон своих квартир исполнить Гимн Российской Федерации, присоединиться к всероссийским флешмобам #МыРоссия, «Окна России», «Флаги России», #РусскиеРифмы, а также акциям, которые проводят городские учреждения культуры в своих сообществах в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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