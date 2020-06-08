Пензенец отдал 30 тысяч рублей незнакомцу, грозившему опубликовать его интимные фото

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:37:17+03:00

Лишь когда вымогатель потребовал еще 20, парень решил обратиться в полицию

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Пензенец 1994 года рождения обратился в полицию, рассказав, что неизвестный требует от него деньги. Парень рассказал, что уже перечислил ему 30 тысяч рублей, но тот требует еще 20, угрожая опубликовать его фотографии интимного характера.

В ходе проверки было установлено, что пензенец действительно хранил в смартфоне и иногда отправлял в переписке знакомым подобные файлы. Первое сообщение от вымогателя пришло ему еще 31 мая. Гражданин попытался договориться со злоумышленником, дважды переводя ему деньги, но в итоге понял, что свои обещания злоумышленник выполнять не собирается, и обратился в полицию.

В настоящий момент по заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU