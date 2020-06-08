Пензенская область присоединилась к Всероссийскому «Донорскому марафону»
В течение всей недели акции, приуроченные ко Дню донора, будут организованы по всей стране. В нашем регионе кровь сдадут Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, активисты «Молодежки ОНФ», члены молодежного парламента при Законодательном собрании, Союза молодежи и студенческих отрядов.
Сегодня Пензенский областной клинический центр крови посетили первые участники марафона – семь бойцов студенческих отрядов.
Принять участие в акции можете и вы, если:
- Вам больше 18 лет и ваш вес не менее 50 кг;
- У вас нет медицинских противопоказаний к донорству крови, как временных, так и абсолютных;
- Вы не были в контакте с инфицированными, не находитесь на карантине;
- Если на Вашем теле есть татуировки, с момента их нанесения должно пройти не менее одного года.
Обращаться можно в Пензенский областной клинический центр крови, министерство здравоохранения Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин 41 А. Телефон колл-центра: 8-8412- 45-51-10.
ИСТОЧНИК KP.RU