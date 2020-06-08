2020-06-08T12:51:02+03:00
Общество

Жители Пензенской области получают извещения от юридических лиц в электронном формате

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Сервис Почты России по отправке и получению электронных заказных писем теперь доступен в 72 регионах страны. В настоящий момент к услуге подключено 4 млн пользователей и 7 тыс. организаций.

В личном кабинете на сайте Почты России в электронном виде можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда и многих других отправителей – государственных ведомств и юридических лиц. Перечень организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона.

Жители Пензенской области и ранее получали уведомления от юридических лиц, например, от Управления Федеральной Службы Судебных в Пензенской области виде электронных заказных писем. А с недавнего периода был заключен договор на пересылку электронных заказных писем с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Сейчас к сервису ЭЗП по России в целом подключено 660 городов, из которых пять – в Пензенской области.

В планах Почты России – к концу 2020 года подключить к данному сервису ведомства из 90% регионов страны. Количество сельских населенных пунктов, где работает сервис ЭЗП в нашем регионе составляет 1346.

В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 млн по сравнению с 2018 годом. В прошлом году Почта России доставила 500 млн заказных писем, из них 74 млн были направлены получателям в электронном виде. Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение. К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал Госуслуг. В 2019 году количество зарегистрированных пользователей составило 3,3 млн, что на 73% превышает показатель 2018 года. По состоянию на май 2020 года система насчитывает уже 4 млн клиентов.

При отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки. Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете в цифровом формате. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом.

Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте https://zakaznoe.pochta.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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