Медиков из группы риска отстранят от работы с коронавирусными пациентами
Соответствующее поручение озвучил сегодня в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона поручил перевести таких сотрудников на более безопасную работу.
- Врачи и медсестры группы риска не должны работать с коронавирусными пациентами. Давайте переведем их в другие лечебные учреждения. Кроме того, медработники 65 лет и старше не должны находиться в «красной зоне», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона также поручил усилить в Пензе и в районах области профилактическую работу с населением, объясняя важность соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU