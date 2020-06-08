Медиков из группы риска отстранят от работы с коронавирусными пациентами

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:42:08+03:00

Соответствующее поручение озвучил сегодня в ходе видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев

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Глава региона поручил перевести таких сотрудников на более безопасную работу.

- Врачи и медсестры группы риска не должны работать с коронавирусными пациентами. Давайте переведем их в другие лечебные учреждения. Кроме того, медработники 65 лет и старше не должны находиться в «красной зоне», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона также поручил усилить в Пензе и в районах области профилактическую работу с населением, объясняя важность соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU