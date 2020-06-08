Компания «СтанкоМашСтрой» отметила 14 лет со дня основания

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:21:45+03:00

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6 июня компания «СтанкоМашСтрой» отметила 14 лет со дня своего основания. С 2006 года и по сей день предприятие успешно работает на рынке металлообрабатывающего оборудования России. За эти годы компания прошла стремительный путь в развитии производства и сегодня занимает лидирующие позиции, входит в пятерку крупнейших станкостроительных предприятий страны.

Ключевым этапом развития - стал выпуск металлообрабатывающего оборудования собственного производства, отвечающего современным стандартам качества. За последние несколько лет «СтанкоМашСтрой» совершила колоссальный рывок в развитии отечественного станкостроения. Уровень локализации достиг 70%, расширяется линейка выпускаемого оборудования, а также комплектующих для всех видов станков собственного производства. Все это стало возможным благодаря модернизации производства, усовершенствованию технологических мощностей. Сегодня станки предприятия «СтанкоМашСтрой» отличает высокое качество и надежность, оценить которые уже успели не только российские, но и зарубежные потребители металлообрабатывающего оборудования.

Главная задача, которую ставит перед собой высоко профессиональный коллектив во главе со своим бессменным руководителем Олегом Кочетковым, чтобы предприятие развивалось, а выпускаемая продукция была качественной и конкурентоспособной. Предприятие играет огромную роль как в жизни региона, так и в отечественной промышленности в целом. От его развития во многом зависит улучшение экономической стабильности Пензенской области и страны.

Всем сотрудникам компании «СтанкоМашСтрой» и партнерам хочется пожелать успехов в работе, стабильности, достижения намеченных планов и, конечно же, крепкого здоровья.

По уже сложившийся традиции торжественные мероприятия по случаю 14-летнего юбилея компании «СтанкоМашСтрой» состоятся в один из главных праздников для всех рабочих и инженеров машиностроительной отрасли – День машиностроителя, который отмечается 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU