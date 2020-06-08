Атакует мышиная лихорадка
«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или мышиная лихорадка - тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражающей почки, кровеносные сосуды и другие органы, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Источником инфекции являются мелкие грызуны, чаще всего обычные мыши».
Подвергнуться заболеванию можно в любое время года. Пик приходится на июль-октябрь, в связи с появлением восприимчивых молодых зверьков и массовыми выездами населения в лесные места на отдых, уборку кладбищ и дачных массивов после зимы.
Фактором передачи является слюна, моча, мышевидных грызунов. По словам специалиста, быстро высохшие выделения грызунов поднимаются в воздух и при пылеобразовании (уборка хвороста, помещений, работа с сеном, соломой) вызывают респираторные заражения.
Предупредить заболевание проще, чем лечить последствия. Помимо соблюдения мер личной гигиены, специалисты рекомендуют проводить дератизационную обработку помещений и территорий, в том числе дачных участков.
Дезинфекционная станция Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имеет соответствующую лицензию на проведение дератизационных и дезинсекционных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU