Атакует мышиная лихорадка

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:18:11+03:00

За 4 месяца в Пензенской области зарегистрировано 240 случаев заболевания, что втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года

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«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или мышиная лихорадка - тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражающей почки, кровеносные сосуды и другие органы, - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Источником инфекции являются мелкие грызуны, чаще всего обычные мыши».

Подвергнуться заболеванию можно в любое время года. Пик приходится на июль-октябрь, в связи с появлением восприимчивых молодых зверьков и массовыми выездами населения в лесные места на отдых, уборку кладбищ и дачных массивов после зимы.

Фактором передачи является слюна, моча, мышевидных грызунов. По словам специалиста, быстро высохшие выделения грызунов поднимаются в воздух и при пылеобразовании (уборка хвороста, помещений, работа с сеном, соломой) вызывают респираторные заражения.

Предупредить заболевание проще, чем лечить последствия. Помимо соблюдения мер личной гигиены, специалисты рекомендуют проводить дератизационную обработку помещений и территорий, в том числе дачных участков.

Дезинфекционная станция Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имеет соответствующую лицензию на проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU